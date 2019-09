Papa, terzo giorno in Madagascar

(ANSA) - ANTANANARIVO, 8 SET - Nella sua terza giornata in Madagascar, papa Francesco ha oggi in programma ad Antananarivo eventi eminentemente pastorali, cui si aggiunge anche una speciale "preghiera per i lavoratori". Alle 10.00 locali (le 9.00 in Italia) il Pontefice celebrerà la messa nel grande campo diocesano di Soamandrakizay, che può contenere fino a un milione di persone, dove ieri sera a tenuto la veglia davanti a centomila giovani. La celebrazione si concluderà con l'Angelus domenicale. Dopo il pranzo con il seguito papale in Nunziatura, alle 15.10 (le 14.10 italiane) Francesco andrà in visita alla "Città dell'Amicizia" ad Akamasoa, opera umanitaria fondata dal missionario argentino padre Pedro Opeka nei pressi della discarica di Antananarivo. Nel cantiere dell'attigua cava di Mahatazana, alle 16.00 (le 15.00 italiane) il Papa pregherà poi per il lavoro. L'ultimo evento pubblico della visita in Madagascar sarà, alle 17.10 (le 16.10 in Italia), l'incontro con i religiosi, poi, in forma privata, con i gesuiti.