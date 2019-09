Detenuto evaso dal carcere di Torino

(ANSA) - TORINO, 8 SET - Un quarantenne italiano in carcere per vari reati, tra cui furto e rapina, è evaso dal carcere di Torino. In regime di semilibertà l'uomo, con fine pena al 2021, non ha fatto rientro dal lavoro, facendo perdere le sue tracce.

Lo rende noto l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.

"Si tratta dell'ennesimo mancato rientro nel carcere di Torino di un detenuto in regime di semilibertà o in permesso premio, che trascorse le fatidiche 12 ore si configura in vera e propria evasione dal carcere - commenta il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci - A questo punto viene da chiedersi, vista la frequenza di tali episodi, se non sussista una qualche eccessiva facilità nella concessione di tali istituti".

L'Osapp parla di "eccessiva premilità e buonismo" nei confronti dei detenuti e chiede l'intervento del Capo del Dap e del Guardasigilli per "l'adozione di idonei correttivi", anche alla luce della "perdurante assenza di interessamento da parte del provveditore regionale".