Bloccati in torrente, salvi canyonisti

(ANSA) - VERBANIA, 8 SET - Sono salvi i quattro canyonisti belgi che ieri erano rimasti bloccati in acqua, nel torrente Isorno, a Montecrestese, nel Verbano Cusio Ossola. Il soccorso alpino li ha recuperati al termine di un complicato intervento, durato alcune ore, in buone condizioni di salute per quanto provati dalla lunga permanenza in acqua, dove sono rimasti bloccati a causa dell'eccezionale portata del torrente, gonfiato dalle piogge degli ultimi giorni.

Allarme rientrato anche per un gruppo di escursionisti che, sempre ieri, si era addentrato in val Grande e non aveva fatto rientro. Il soccorso alpino della Val d'Ossola li ha rintracciati nella tarda serata di ieri e li ha fatti rientrare a Cossogno, paese dell'entroterra verbanese a ridosso del Parco nazionale.