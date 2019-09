Torna l'allerta maltempo sul Piemonte

(ANSA) - TORINO, 7 SET - E' durata soltanto poche ore la tregua concessa dal maltempo che negli ultimi giorni ha caustao gravi danni in Piemonte. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nel pomeriggio la discesa di una seccatura atlantica dalla Germania determinerà instabilità, con nuovi rovesci e temporali sui rilievi. Fenomeni in intensificazione ed estensione dalle prime ore di domani, domenica 8 settembre, con l'interessamento anche delle pianure.

Per le prossime 36 ore è stata quindi emessa una allerta gialla sulle pianure settentrionali e sui settori meridionali della regione.

Previsti rovesci e temporali localmente di forte intensità con locali allagamenti, caduta alberi, fulmini e fenomeni di versante in particolare sui settori orientali e meridionali del Piemonte.

L'allontanamento del minimo di pressione verso est favorirà condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte nella giornata di lunedì.