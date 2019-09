Ruba sabbia, turista bloccato a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 7 SET - Ancora un furto di sabbia sventato dai bagnanti in Sardegna. Sulla spiaggia del Poetto di Cagliari un gruppo di turisti spagnoli ha riempito un sacchetto di sabbia per portarla via come souvenir. Un bagnante ha notato la scena e ha chiamato il 113, ma non solo: ha seguito i turisti fino alla fermata del bus per poterli indicare agli agenti della squadra volante.

I poliziotti hanno bloccato i turisti, una comitiva di spagnoli, prima che si allontanassero. Un uomo di 43 anni, indicato dal bagnante come la persone che aveva preso la sabbia, ha tirato fuori da una borsa il sacchetto che conteneva circa cinque chili di sabbia. Portato in Questura, è stato denunciato per furto e la sabbia è stata sequestrata.

Con i poliziotti si è giustificato dicendo che voleva portare via un ricordo della Sardegna, senza sapere che ciò è vietato.