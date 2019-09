Ruba ecocompattatore e va a Montecarlo

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 6 SET - Ruba un compattatore dei rifiuti a un netturbino a Parma, carica su un'amica a Sanremo e tenta di raggiungere Montecarlo per festeggiare il compleanno.

L'uomo è stato rintracciato e fermato dalla Polstrada di Imperia. Il mezzo è stato individuato sull'A10 all'altezza dell'area di servizio Bordighera Sud, direzione Genova grazie al localizzatore gps. Alla polizia l'uomo ha confermato di aver rubato il mezzo per recarsi da un'amica a Sanremo e proseguire verso il Principato di Monaco, dove avrebbero festeggiato il compleanno. Terminata la festa, l'uomo avrebbe riaccompagnato l'amica a Sanremo ripartendo per Parma, intenzionato a restituire il veicolo, parcheggiandolo dove lo aveva prelevato.

A Imperia, tuttavia, è stato fermato e denunciato per furto aggravato. Il mezzo è stato sequestrato.