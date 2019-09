Cc ucciso: Varriale, noi mostrammo il distintivo di riconoscimento

"Quella sera ci qualificammo mostrando la placca identificativa". E' quanto avrebbe affermato Andrea Varriale nel corso dell'audizione svolta il 9 agosto scorso davanti ai magistrati di Roma, tra cui anche il procuratore capo facente funzioni, Michele Prestipino, ricostruendo la notte del 26 luglio in via Cesi. La notte in cui nel quartiere Prati il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega venne ucciso con 11 coltellate sferrate dal cittadino americano Finningan Lee Elder.

Andrea Varriale avrebbe spiegato anche di non aver portato con sè un'arma perchè "quando sei vestito in borghese è difficile nasconderla".

Nel racconto di Varriale, l'unico fornito ai Pm dal carabiniere e ritenuto credibile, l'uomo ha ammesso che, così come il collega Cerciello, lui non era in possesso dell'arma di ordinanza perchè "quando sei vestito in borghese è difficile nasconderla". Il fatto che i due esponenti delle Forze dell'ìOrdine fossero disarmati era stato più volte smentito dagli inquirenti e dagli investigatori durante la prima fase delle indagini. La decisione di non portare con loro la pistola - avrebbe ribadito il militare - era legata al fatto che 'l'attività di controllo nelle piazze di spaccio viene di solito svolta in borghese e con un abbigliamento che rende complesso l'occultamento dell'arma'.