Usa,torna a Venezia per incontrare ladro

(ANSA) - VENEZIA, 5 SET - Tornerà in Italia e visiterà nuovamente Venezia Mike Veley, il turista americano 60enne, malato di cancro, che l'anno scorso, subito il furto del portafogli a Piazzale Roma, scrisse una lettera aperta al borseggiatore sconosciuto, dicendo che voleva perdonarlo.

Pensava allora che sarebbe stato il suo ultimo viaggio, a causa della malattia, ma oggi è in grado di poter tornare nella città lagunare. Arriverà la prossima settimana. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è pronto ad incontralo per offrirgli la visita gratuita nei musei cittadini e un invito al teatro La Fenice.

"Vorrei tanto incontrare il ladro - dice l'uomo - per fargli capire cosa significa un gesto del genere, ma anche il poliziotto a cui mi ero rivolto per fare in modo che la mia lettera finisse sui media". Veley spera quindi che l'uomo che l'ha derubato possa leggere questo suo appello: "mi piacerebbe che contattasse l'ufficio del sindaco, per unirsi a me per un caffè".