Scuola: oggi la campanella a Bolzano

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Primo giorno di scuola oggi in Provincia di Bolzano, e domani vacanze terminate e aule nuovamente aperte anche in Piemonte. Mercoledì 11 settembre sarà il primo giorno per gli alunni delle scuole della Basilicata, della Campania, dell'Umbria e del Veneto. In Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, provincia di Trento e Valle d'Aosta, invece, si torna giovedì 12 settembre. Non sono pochi i ragazzi che si godranno per intero le prime due settimane di settembre, tornando a scuola solo a pochi giorni dall'inizio dell'autunno. Lunedì 16 settembre si aprono i cancelli degli istituti in Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Liguria, Calabria, Sardegna. I ragazzi della Puglia, infine, saranno gli ultimi a sedersi di nuovo di fronte alla lavagna. Per loro e' tutto rimandato a mercoledì 18 settembre.