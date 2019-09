Rubano auto a polizia, smantellata banda

(ANSA) - TORINO, 5 SET - La misteriosa sparizione da un deposito a Chivasso (Torino) di quattro auto destinate alla Questura di Torino ha fatto scattare, nell'aprile del 2018, un'indagine della polizia stradale culminata, dopo più di un anno, in quattro arresti a Ivrea (Torino) e Vercelli. Le vetture (Alfa Romeo Giulia 2.2. turbo 180CV super, blindate, nuove da immatricolare, già allestite con sirena bitonale e lampeggiante) in seguito sono state ritrovate. Ed è stata smantellata una banda dedita al furto e al riciclaggio di trattori, scavatori e macchine operatrici.

A guidare il gruppo era un cinquantottenne di Ivrea già noto alle forze dell'ordine. I veicoli venivano trafugati nell'Eporediese, nel Vercellese e nell'Astigiano e, poi, esportati illegalmente in Romania. Gli episodi contestati sono una trentina.

L'inchiesta è stata chiamata "operazione Giulia" perché è partita dal ritrovamento, nella zona precollinare di Settimo Torinese, di un'Alfa Romeo Giulia con una targa falsa.

Due persone sono ricercate.