Provinciale Portofino torna a normalità

(ANSA) - GENOVA, 5 SET - Da oggi la provinciale 227 di Portofino torna alla normalità, a dieci mesi dal crollo di un tratto di strada causato la mareggiata di fine ottobre. Si concludono infatti i lavori dopo che ieri è stata ultimata la pavimentazione per adeguarne livelli e pendenze. In queste ore sono terminate le tracciature della segnaletica orizzontale ed è in corso la rimozione dell'impianto semaforico. Lo annuncia il consigliere con delega alla viabilità della città metropolitana di Genova Franco Senarega. Al termine dell'intervento odierno verrà definitivamente disattivato il semaforo che in questi mesi ha regolato il traffico a senso unico alternato sul tratto interessato, con un ritorno alla piena normalità. Senarega ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per questo successo, in particolar modo la Regione Liguria che ha concesso i finanziamenti necessari e il Governo che ha seguito attentamente la ricostruzione.