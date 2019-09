Cleaning day dedicato a Iosa a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Sarà dedicata ad Antonio Iosa, l'ex esponente della Dc gambizzato dalle Br nel 1980 e morto alcuni giorni fa all'età di 86 anni, la giornata di pulizia di alcuni caseggiati delle case popolari di Milano, nel quartiere di Baggio. Il cleaning day del 28 settembre sarà solo il primo di una serie di iniziative che saranno promosse da Comune, MM, la società che gestisce le case popolari comunali, e il Coordinamento dei comitati milanesi nell'ambito dell'accordo siglato oggi a Palazzo Marino che prevede di ripulire dalle tag tre complessi di case popolari delle periferie. Nel corso della prima giornata di pulizia, in via Nikolajevka, i volontari puliranno i muri dei caseggiati da graffiti. "Puliremo oltre 2 mila metri quadrati di superficie, con oltre 100 volontari - ha detto Fabiola Minoletti, portavoce dei Comitati -. Dedichiamo questo cleaning day ad Antonio Iosa che è da poco mancato, perché si è battuto molto per far rinascere le nostre periferie".