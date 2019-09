Casolare delitto Impastato sarà pubblico

(ANSA) - PALERMO, 5 SET - La Giunta regionale siciliana, su proposta del presidente Nello Musumeci, ha approvato gli atti necessari per procedere alla espropriazione dell'edificio e del terreno circostante, a Cinisi (Pa) in cui la mafia assassinò il 9 maggio 1978 Peppino Impastato. Il governo regionale ha impegnato 106.345 euro necessari per l'acquisizione dell'immobile, dichiarato cinque anni fa di "interesse culturale". La stima del valore è stata effettuata dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, mentre al Dipartimento dei Beni culturali è stata affidata la procedura espropriativa dell'immobile, di proprietà privata.