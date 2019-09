Papa: un onore se mi attaccano americani

(ANSA) - AEREO PAPALE, 4 SET - "Per me è un onore se mi attaccano gli americani". E' il commento che Papa Francesco, durante il volo per il Mozambico, ha dato ricevendo il libro dell'inviato del quotidiano francese 'La Croix' Nicolas Seneze, che parla di un piano per ribaltare il pontificato. "Questo libro è una bomba", ha detto il Papa consegnandolo ai suoi collaboratori.