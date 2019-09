Donna carbonizzata, fermato il compagno

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 4 SET - E' stato fermato dalla polizia ferroviaria a Ventimiglia il compagno di Atika Gharib, la 32enne marocchina trovata carbonizzata ieri in un cascinale nel Bolognese, a Castello d'Argile. Gli inquirenti stavano cercando l'uomo, un connazionale di 41anni, come presunto responsabile dell'omicidio. La Procura di Bologna, era emerso questa mattina, ha aperto un fascicolo per omicidio e distruzione di cadavere. A quanto risulta, il cascinale era frequentato dalla donna e dal compagno. L'uomo ha diversi precedenti anche per maltrattamenti in famiglia e su una delle figlie minori.