Università: al via test a Medicina

ANSA) ROMA, 3 SET - Al via i test per i corsi di laurea ad accesso programmato. Si comincia oggi in tutta Italia con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana. Domani 4 settembre sarà la volta di Medicina Veterinaria. Si continua con Architettura il 5 settembre, Professioni Sanitarie l'11 settembre, Medicina e Chirurgia. Sono 68.694 gli iscritti per Medicina e Odontoiatria, l'anno scorso erano 67.005. Sono previsti 60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti. "E' inaccettabile che venga fatta questa selezione per diventare medico, quando il nostro Servizio Sanitario Nazionale è in emergenza", protestano gli studenti di Link, coordinamento universitario. E all'Università La Sapienza di Roma è andata in scena una protesta degli studenti organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista (FGC).