Sindaco, problema ricostruzione politico

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 3 SET - "Se la ricostruzione muove appena i primi passi a mio avviso è dovuto a problemi di ordine politico e non certo per mancato rispetto delle norme da parte di funzionari fin troppo zelanti". Ha commentato così all'ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, l'apertura dell'inchiesta da parte della Corte dei conti dell'Umbria sulla "mancata o tardiva ricostruzione".

"Come sempre - ha aggiunto Alemanno - è giusto ed è bene che ogni componente del sistema istituzionale assolva in pieno ai propri compiti e tutti dobbiamo sempre essere a disposizione della magistratura inquirente". Il sindaco ha anche detto di "auspicare solo che questo clima non porti ad ulteriori irrigidimenti degli istruttori".

"A leggere le motivazioni delle verifiche - ha concluso - l'obiettivo potrebbe sembrare proprio quello di scongiurare che ciò accada". Infine Alemanno ha ancora ricordato che per la ricostruzione "il tempo non è una variabile secondaria".