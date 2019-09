Pusher tenta fuga in monopattino

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Uno spacciatore di 23 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di fuggire su un monopattino per le vie del centro di Milano. La scorsa notte, attorno alle 2, alla centrale è arrivata attraverso l'applicazione 'YouPol' la segnalazione di un pusher attivo in via Boschetti. Gli agenti hanno individuato il giovane proprio nel punto indicato e dopo un breve tentativo di fuga lo hanno fermato. In tasca aveva 80 euro che ha ammesso di aver incassato spacciando marijuana. Durante la perquisizione nel suo appartamento in piazzale Maciachini è stato trovato un chilo e 136 grammi di marijuana. Il 23enne ha precedenti e ufficialmente lavora come fattorino.