Mostro Firenze, legale, non archiviare

(ANSA) - FIRENZE, 3 SET - Il legale delle vittime dell'ultimo duplice omicidio attribuito al Mostro di Firenze, i francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili uccisi a Scopeti nel settembre 1985, ha fatto al gip opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura per l'ex soldato della Legione Straniera 89enne Giampiero Vigilanti e per il medico 88enne Francesco Caccamo, ultimi due indagati in ordine di tempo nell'inchiesta. "La richiesta di archiviazione non considera la nostra versione", spiega l'avvocato Vieri Adriani. L'avvocato Vieri Adriani, spiegando l'opposizione all'archiviazione della 'pista del legionario', osserva che gli inquirenti "si sono limitati a verificare solo le dichiarazioni di Vigilanti, volutamente depistanti e provocatorie". Come parte, aggiunge l'avvocato Adriani, "abbiamo suggerito temi di integrazione probatoria su alcuni punti". La decisione sulla sorte di questo filone di indagini toccherà adesso al gip Angela Fantechi.