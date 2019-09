Maltempo: temporali in Calabria

(ANSA) - ROMA, 3 SET - La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulla Calabria, con temporali intensi, più diffuso sui versanti jonici. Lo indica un'allerta della Protezione civile. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sul versante ionico meridionale della Calabria; allerta gialla sul resto della Calabria e su gran parte della Sicilia per rischio idraulico e temporali. (ANSA)