Donna carbonizzata in casale abbandonato

(ANSA) - BOLOGNA, 3 SET - Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato nel pomeriggio fra i resti di un casale abbandonato a Castello d'Argile, nel Bolognese. Si tratta di un fienile che era andato a fuoco ieri in una zona di campagna ma, durante le operazioni di spegnimento, il corpo non era stato notato, perché sepolto dalle macerie. La vittima è ancora in corso di identificazione da parte dei Carabinieri, che hanno avviato indagini. Un'ipotesi è che si possa trattare di una persona che si era stabilita abusivamente nel cascinale e potrebbe avere accidentalmente innescato l'incendio.