Travestiti da Samara, botte nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 02 SET - Gruppi di ragazzini a Foggia e in provincia si stanno organizzando in ronde per colpire, con calci e bastoni, chi si aggira in strada, soprattutto di notte, travestito da 'Samara', la bambina del film horror 'The Ring'.

Sta infatti dilagando anche nel Foggiano il 'Samara challenge', che consiste nell'apparire in strada con una tunica bianca e una lunga parrucca di capelli neri calata sul volto, come la bimba indemoniata protagonista del film al quale è ispirata la sfida.

Alcuni video delle aggressioni sono stati pubblicati sul web dove stanno diventando virali. E su Facebook si moltiplicano gli appelli di genitori preoccupati: "Fate attenzioni - scrivono - questa stupida caccia a 'Samara' sta assumendo contorni preoccupanti. Orde di ragazzini si aggirano armati di mazze di ferro con atteggiamenti pericolosi".