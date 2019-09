Il Papa: pratica dell'eutanasia non è una scelta di libertà

"La pratica dell'eutanasia, divenuta legale già in diversi Stati, solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale; in realtà essa si basa su una visione utilitaristica della persona, la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo, se dal punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può evitare il dolore". Lo ha affermato papa Francesco ricevendo oggi in udienza nella Sala Clementina ll'Associazione Italiana Oncologia Medica (Aiom).