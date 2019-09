Al via da domani test accesso a Medicina

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Al via domani i test per i corsi di laurea ad accesso programmato. Si comincia con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana.

Il 4 settembre sarà la volta di Medicina Veterinaria. Si continua con Architettura il 5 settembre, Professioni Sanitarie l'11 settembre, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese il 12 settembre, Scienze della Formazione Primaria il 13 settembre e Professioni Sanitarie (laurea magistrale) il 25 ottobre. Quest'anno sono 84.716 i candidati che si sono iscritti ai test per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria. Nello specifico, sono 68.694 gli iscritti per Medicina e Odontoiatria, l'anno scorso erano 67.005. Per Architettura, gli iscritti sono 8.242, rispetto ai 7.986 del 2018. Le iscrizioni pervenute per Veterinaria sono 7.780, un anno fa erano state 8.136.