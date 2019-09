19enne trovato morto a bordo strada

(ANSA) - MILANO, 2 SET - Il cadavere di un ragazzo di 19 anni è stato trovato oggi lungo la strada provinciale 90 nel comune di Vailate, nel Cremonese. A portare sul posto i carabinieri un 25enne di Pandino (Cremona), che questa mattina si è presentato in caserma dicendo che nella notte di sabato aveva urtato qualcosa con la sua auto. Nello stesso momento, i familiari del diciannovenne, allarmati, stavano facendo denuncia di scomparsa.

La giovane vittima sabato sera era in una discoteca della zona con alcuni amici, poi ha deciso di andare a casa a piedi, da solo. Da quel momento non si sono più avute sue notizie.

Oggi, il ritrovamento del cadavere. Sul posto, insieme ai carabinieri, il magistrato, per capire cosa abbia portato, sabato notte, alla morte del giovane studente di origini romene.