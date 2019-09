Turiste ubriache giù da spallette Arno

(ANSA) - PISA, 1 SET - Due turiste americane di 22 e 27 anni sono ricoverate con politraumi nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Pisa ma non sono in pericolo di vita dopo essere precipitate la scorsa notte dalle spallette dell'Arno nel cuore del centro storico pisano. Entrambe, secondo quanto precisato dai carabinieri che indagano sull'episodio, erano ubriache e, si tratterebbe di cadute accidentali. Le due sono precipitate da un'altezza di sette metri. Sono stati i vigili del fuoco a soccorrerle sulla massicciata sottostante dove si trova un camminamento in cemento appena sopra il livello del fiume. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 in prossimità di piazza Garibaldi, uno dei luoghi maggiormente frequentati della movida pisana