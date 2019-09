Post consigliere Lega, 'sono antisemita'

(ANSA) - GORIZIA, 1 SET - Orientamento religioso: antisemita. È la singolare informazione personale del profilo Facebook di un consigliere comunale della Lega, Stefano Altinier, opportunamente cancellata venerdì scorso, come riporta il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola. La vicenda sarebbe passata inosservata se però l'opposizione non avesse fatto uno screenshot scatenando la polemica e accusandolo di "ignoranza del funzionamento dei social e della legge Mancino". Altinier: "Non sono mai stato antisemita. Ci mancherebbe: ho anche partecipato alla festa ebraica Chanukkà e mi affascinano moltissimo la storia e le tradizioni di quel popolo", dunque, "è una cosa vecchia, risale forse a 10, 15 anni fa. Ero adolescente e aveva i connotati di uno scherzo, sicuramente sopra le righe", "chiedo scusa per quanto è successo". Le parlamentari dem Serracchiani e Rojc chiedono che "la Lega condanni" il gesto.

(ANSA).