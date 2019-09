Cadavere in Arno, era in acqua da giorni

(ANSA) - SIGNA (FIRENZE), 1 SET - Il cadavere di un uomo, dall'apparente età di 40 anni, un asiatico, è stato recuperato in Arno in località Ponte a Signa (Firenze).

A dare l'allarme alcune persone che hanno notato il corpo e che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del corpo che si trovava in una zona difficile da raggiungere. La salma, secondo quanto precisato dai militari, era in acqua probabilmente da alcuni giorni ed è stata trasportata all'ospedale di Careggi per l'autopsia.