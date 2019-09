Auto sfonda muro ed entra in cucina casa

(ANSA) PAVIA, 1 SET - Un'auto è uscita di strada, sfondando il muro di una casa ed entrando nella cucina dell'abitazione. E' successo questa notte, verso le 3.30, a Vellezzo Bellini (Pavia) e uno dei ragazzi a bordo dell'auto è ricoverato in gravi condizioni.

Sulla vettura viaggiavano cinque ragazzi, di età compresa tra i 19 e i 27 anni, che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme. Sono stati tutti soccorsi dai medici del 118.

Uno di loro, quello che viaggiava sul sedile anteriore a fianco dell'autista, è in gravi condizioni e al momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione del San Matteo di Pavia. Ferite meno gravi per gli altri quattro giovani.

Nessuna conseguenza per i padroni di casa, che stavano dormendo, a parte il comprensibile spavento. Danni seri all'abitazione, con i mobili della cucina distrutti e problemi anche alla struttura della casa.

La polizia stradale ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.