Papa, politici tutelino mari e oceani

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 31 AGO - "Preghiamo in questo mese perché i politici, gli scienziati e gli economisti lavorino insieme per la protezione dei mari e degli oceani": è l'appello di Papa Francesco nel video per le intenzioni di preghiera del prossimo mese.

"La creazione è un progetto dell'amore di Dio all'umanità, la nostra solidarietà con la 'casa comune' nasce dalla nostra fede", sottolinea Papa Francesco.