Estate: 10 mln in partenza a settembre

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Non solo rientri con il maltempo, sono 10,1 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre con una positiva tendenza all'allungamento della stagione turistica. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' divulgata in occasione del controesodo che segna con il bollino rosso il ritorno della maggioranza degli italiani al lavoro.

Per molti - secondo lo studio - si tratta in realtà di un bis della vacanza con il mese di settembre che è apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l'arrivo della bassa stagione. Si verifica infatti una riduzione dei listini che, secondo Coldiretti, può superare il 30% per i viaggi, i soggiorni ed anche gli svaghi e che risulta particolarmente appetibile in un momento di difficoltà economica.