Devastano carrozza treno, bloccati

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Questa mattina, il treno proveniente da Parma e diretto a Milano centrale, poco prima di giungere nel capoluogo lombardo, ha subito gravi atti vandalici da parte di 3 giovani che, dopo essersi impossessati del martelletto "frangivetro", in dotazione ai treni e da utilizzare solo in caso di grave necessità, hanno iniziato ad infrangere i finestrini di una carrozza, una decina in tutto. Gli agenti della Polfer, grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza, hanno individuato i tre autori dell'azione criminale. Uno di questi è stato trovato ancora in possesso dell'oggetto utilizzato per danneggiare il treno. Sono tutti giovanissimi, residente nel lodigiano: due italiani di 22 e 20 ed un giovane ecuadoriano di 21, in regola con il foglio di soggiorno. Il treno danneggiato è stato soppresso e i viaggiatori sono stati fatti giungere a destinazione su un altro mezzo messo loro a disposizione.