Al via il controesodo, sabato da bollino rosso

Sabato da bollino rosso sulle principali strade ed autostrade italiane.

Si registrano flussi di traffico intenso verso le grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti sull'A1 e code a tratti sulla A22. E' in vigore dalle 8 fino alle 16 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Queste le situazioni più critiche: A22: code di 2 km tra Vipiteno e Brennero causa traffico intenso; code di 4 km tra Carpi e allacciamento A1 causa traffico intenso; A23 - 4 km di coda causa traffico intenso tra Udine Sud e interconnessione A4, uscita consigliata Udine Sud A14: in direzione sud tra Bologna e Fiera e Imola code a tratti a causa di traffico intenso; code a tratti tra Valle del Rubicone e Forlì. I 140 km tra Bologna e Cattolica sono percorsi in 100 minuti. Al Traforo del Monte Bianco direzione Italia, coda in corrispondenza del piazzale francese verso l'Italia; attesa di circa 15 minuti.

Si registra un incidente mortale sulla A1 Milano-Napoli dove è stato chiuso lo svincolo di uscita del parcheggio di Villa Costanza, all'altezza del Km 289.700 nei pressi di Firenze, per chi proviene da nord. Un furgone si è ribaltato nella corsia di decelerazione. Nell'incidente uno dei sei occupanti del furgone ha perso la vita ed altre tre sono rimasti feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale oltre al personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.