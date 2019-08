Boom monopattini a Rimini, prime multe

(ANSA) - RIMINI, 31 AGO - Dopo il successo estivo, per i monopattini elettrici fioccano le prime sanzioni. A Rimini tre persone sono state multate ieri sul lungomare perché sul mezzo non erano sole, come regola impone, ma trasportavano altri passeggeri. Per i trasgressori multa da 25 euro.

"Far convivere le potenzialità di questi nuovi mezzi di trasporto cittadino, smart ed ecologici e le regole della sicurezza - spiega l'assessore alla sicurezza, Jamil Sadegholvaad - è stato l'obiettivo di tutti i passaggi formali che hanno preceduto e preparato l'ingresso di queste nuove possibilità aperte con l'approvazione del decreto ministeriale per la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica ed entrato in vigore solo dal 27 luglio scorso".