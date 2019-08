Violenza su minore, un arresto a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 30 AGO - Un albergatore riminese di 57 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di un minorenne di 14 anni ospite del suo hotel di Miramare con i genitori. Lo riportano oggi i quotidiani locali che spiegano come sia stato il padre del ragazzino a chiamare i carabinieri.

L'episodio risalirebbe a qualche settimana fa. Il ragazzino ha raccontato al genitore di essersi addormentato in piscina e al risveglio di essersi ritrovato nudo con l'albergatore vicino.

Il 57enne, difeso dagli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti, sarà interrogato oggi dal gip.