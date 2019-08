Teschio in 'altare' a casa, tre denunce

(ANSA) - PIACENZA, 30 AGO - Idoli pagani, rune celtiche, un coltello e perfino un teschio umano: è l''altare' domestico trovato in un appartamento alla periferia di Piacenza dopo un blitz della squadra mobile che ha dato il via a un'indagine della Polizia su un caso di sette sataniche ed esoteriche, coordinata dal pm Matteo Centini. Tre le persone denunciate, al momento per il reato di ricettazione.

Le indagini della questura sono però indirizzate a far luce su un fenomeno potenzialmente inquietante che, spiegano, potrebbe coinvolgere proseliti raccolti online, e contemplare anche l'utilizzo di droghe ipnotiche per l'assoggettamento di persone. I denunciati sono una donna di 42 anni che potrebbe avere un ruolo apicale, paragonabile a quello di una sacerdotessa, un 39enne e un 60enne emiliano che sarebbe stato visto aggirarsi in alcuni cimiteri della zona.