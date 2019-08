Capri,aliscafo urta lievemente traghetto

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 30 AGO - Incidente senza gravi conseguenze nel proto di Capri dove, durante le manovre di ormeggio, l'aliscafo Superfly proveniente da Sorrento ha urtato lievemente con il ponte di manovra il traghetto "Isola di Capri" ormeggiato nella zona della Banchinella.

L'urto non ha provocato feriti ma solo uno squarcio di circa venti centimetri nella parte alta dello scafo.

Sull'aliscafo la lieve collisione causato la rottura di un finestrino, in una zona dove non c'erano passeggeri. Entrambi le imbarcazioni hanno ripreso regolarmente la navigazione verso Sorrento: nei porti di approdo saranno sottoposti a controlli da parte del personale del Registro Italiano Navale (Rina).