B&B nel Cilento, evasione milionaria

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Una evasione fiscale da oltre un milione di euro che vede coinvolti "B&B" e "case vacanze" del Cilento, è stata scoperta dai finanzieri di Agropoli (Salerno) che, nell'ambito dell'operazione "Bed & Black" hanno individuato 65 appartamenti e 3 "bed & breakfast" sprovvisti di autorizzazioni. Incrociando gli elenchi comunali e gli annunci sul web sono stati scoperti in particolare due fratelli di Agropoli che avrebbero sottratto all'Erario 270mila euro (hanno affittato 29 mini-appartamenti in località Licinella di Capaccio - Paestum) e due famiglie di Santa Maria di Castellabate, proprietarie di ben 22 appartamenti che avrebbero evaso redditi per circa 600 mila euro. Altri due gestori di "B&B" del borgo antico di Agropoli affittavano completamente "in nero" le camere delle proprie strutture usando i servizi e la pubblicità di una nota piattaforma web, dalla quale ricevevano regolare fattura per l'attività di intermediazione. Ogni singola camera fruttava anche 4 mila euro all'anno.

(ANSA).