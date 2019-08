A Morano quarta centenaria del 2019

(ANSA) - MORANO CALABRO (COSENZA), 30 AGO - Morano Calabro, comune di oltre 4 mila abitanti annoverato tra i borghi più belli d'Italia, potrebbe ambire al titolo di paese dei centenari. Nel corso 2019, infatti, sono stati quattro, fino ad oggi, i residenti che hanno varcato la soglia delle cento primavere.

L'ultima in ordine di tempo è stata la signora Bettina Mainieri, che nei giorni scorsi, nell'intimità della propria casa nel centro storico del comune del Pollino, ha festeggiato il secolo di vita. Per la signora Bettina c'è stata una valanga di auguri dai tanti suoi concittadini e da quanti hanno voluto partecipare attraverso post sui social network.

"Sono estremamente felice e per certi versi commosso - ha detto il sindaco di Morano, Nicolò De Bartolo, consegnando una pergamena alla nuova centenaria - di poter consegnare oggi l'ennesima riconoscenza a una nostra carissima concittadina.

Sono ormai abituato a questo tipo di eventi, avendone annoverati ben quattro solo nell'ultimo anno".