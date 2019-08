A Firenze allagamenti e cadute alberi

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - Per un forte temporale nel pomeriggio si registrano disagi e danni materiali nei quartieri sud di Firenze. Alberi sono caduti su direttrici importanti di traffico in viale Giannotti, viale Mazzini e lungarno Colombo, zone in cui ci sarebbero anche allagamenti di scantinati. Le cadute delle piante (tre al momento quelle di cui si apprende) non hanno causato danni alle persone. Inoltre sempre a Firenze la Asl segnala che il maltempo ha causato allagamenti negli ambulatori di radiologia e oculistica al piano terra del Presidio sanitario Palagi, sui viali, dove sono in corso le operazioni di ripristino per aspirare l'acqua e pulire dal fango e dai detriti. Nessun disagio ai pazienti poiché quando c'è stato il temporale le visite erano da poco terminate. Le altre attività sono proseguite nella normalità. Maltempo pure nel Pisano dove i vigili del fuoco sono andati a Calcinaia e Castelfranco di Sotto dopo un fortunale abbattutosi nella zona.

Gli interventi riguardano rami pericolanti, tegole e gronde.