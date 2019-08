Sicurezza, massima attenzione per derby

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - E' massima attenzione per il derby Lazio-Roma in programma domenica pomeriggio allo stadio Olimpico. Non si esclude l'arrivo di gruppi di tifosi di squadre straniere gemellate alle romane, come avvenuto in passato. Oltre mille gli agenti delle forze dell'ordine che dovrebbero essere impiegati per garantire la sicurezza in occasione del match, da sempre molto impegnativo dal punto di vista dell'ordine pubblico ma che quest'anno è ancor più delicato alla luce dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultras della Lazio noto come Diabolik e del braccio di ferro che c'è stato tra famiglia e questura per la celebrazione del suo funerale. Sotto la lente eventuali manifestazioni spontanee di tifosi biancocelesti che potrebbero essere organizzate nei pressi dello stadio. Secondo quanto si è appreso, al momento non sarebbero arrivati in Questura preavvisi per cortei di questo tipo.