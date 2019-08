Prorogata allerta temporali in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - Ancora maltempo in Sardegna. È stata prorogata fino alla mezzanotte di giovedì 29 agosto l'allerta meteo della Protezione civile regionale per piogge, forti temporali e grandine in gran parte della regione, dove già da questa mattina si sono registrati nubifragi e un record di fulmini, oltre 14mila, record di oggi in Europa, nella zona meridionale.

"Si prevede che la Sardegna continuerà ad essere interessata da precipitazioni a prevalente carattere convettivo - si legge nel bollettino - Sul settore orientale dell'Isola, nella prima parte della giornata di giovedì 29 saranno probabili precipitazioni moderate diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sparso. Saranno possibili temporali forti isolati con associate raffiche di vento e grandine. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. I cumulati giornalieri potranno essere localmente elevati".

Maltempo anche sul settore occidentale.