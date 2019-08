Incidenti lavoro, un morto nel cremonese

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Un uomo di 45 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un capannone nella zona industriale di Madignano, in provincia di Cremona.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un' altezza di circa sette metri. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso.