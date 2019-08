Shoah: morta Grazia Di Veroli, suo impegno per difesa Memoria

È morta a Roma Grazia Di Veroli, esponente della Comunità ebraica romana ed impegnata, in qualità di consigliere dell'Associazione nazionale ex deportati di Roma, nel lavoro di didattica della Shoah e per la difesa della Memoria. Ne dà notizia il sito Shalom.it, magazine della Comunità ebraica di Roma.

Di Veroli, 58 anni, aveva collaborato con ricerche, scritti e interviste a mostre e convegni, nonché a film (Il servo ungherese di M. Piesco e G. Molteni) e documentari televisivi (Roma 1944. L'eccidio delle Ardeatine). "Se ne va una cara amica - si legge sul sito nella dichiarazione della presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello - una donna che ha dedicato la sua intera esistenza alla difesa della Memoria e a combattere l'antisemitismo e qualsiasi deriva razzista e intollerante. Un impegno costante che non è mai mancato volto ad insegnare e a ricordare alle nuove generazioni le tragedie del nazifascismo".

"@Roma si stringe alla comunità ebraica e alla famiglia di Grazia Di Veroli scomparsa a 58 anni. Mancheranno il suo impegno e la sua dedizione nell'insegnamento ai giovani e nella difesa della Memoria" dice su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa prematura di Grazia Di Veroli, vicepresidente Aned Roma (Associazione nazionale ex deportati). Una donna che nel corso della propria vita si è sempre battuta contro ogni forma di razzismo e negazionismo studiando prima e raccontando poi nelle scuole gli orrori della Shoah. Ci batteremo, come hai sempre fatto, per mantenere viva la memoria del passato" spiega in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.