Ris al lavoro su indumenti del Cc ucciso

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Il prossimo venerdì presso il Ris di Roma si procederà ad analizzare gli indumenti repertati di Mario Cerciello e Andrea Varriale la sera del 26 luglio in via Federico Cesi. In quella sede potremo, con molta probabilità, capire da quale posizione siano stati inferti i fendenti". Lo annuncia l'avvocato Massimo Ferrandino, legale della moglie del vicebrigadiere ucciso a Roma da 11 coltellate inferte da Finnegan Lee Elder accusato di omicidio assieme a Gabriel Natale Hjorth. "Gli inquirenti stanno ultimando di puntellare in maniera precisa e scrupolosa elementi che saranno molto utili nella futura fase processuale", conclude il penalista.