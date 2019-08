Tubo esplode e uccide agricoltore

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Un agricoltore di 68 anni è morto in mattinata in un'azienda agricola di Rivolta d'Adda, nel Cremonese, colpito da un tubo di raffreddamento di un trattore che, per la forte pressione, è esploso ed è stato scagliato dal mezzo. Il tubo ha colpito l'uomo al torace e non gli ha lasciato scampo. Sull'episodio indagano i carabinieri di Crema e i tecnici della Ats Val Padana. Sul posto anche i vigili del fuoco.