Maltempo,scoperchiato tetto di palasport

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Intervento dei vigili del fuoco a Montelupo Fiorentino (Firenze) dove un violento temporale ha provocato ingenti danni alla copertura del palazzetto dello sport, che si sarebbe sollevata su un lato. E' successo nel pomeriggio durante una tempesta, con tanta pioggia e un vento forte. Al momento non risultano feriti. La copertura è stata danneggiata poco prima dell'arrivo di ragazze che avevano l'allenamento di pallavolo. Alcuni passanti hanno visto in diretta lo scoperchiamento del palazzetto e hanno chiamato il 115. Secondo i dati del Centro Funzionale Regionale su Montelupo sono caduti circa 30 millimetri di pioggia in pochi minuti.