Il 5 settembre inizia scuola a Bolzano

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il primo giorno dell'anno scolastico 2019/2020 si avvicina: si comincia con i ragazzi della provincia di Bolzano. Pochi giorni dopo toccherà a quelli del Piemonte, lunedì 9 settembre. A seguire l'11 sarà la volta di Basilicata, Campania, Umbria e Veneto. In Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, provincia di Trento e Valle d'Aosta, invece, si torna giovedì 12 settembre.

Lunedì 16 settembre si aprono i cancelli in Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Liguria, Calabria, Sardegna. Ma c'è chi potrà rilassarsi ancora un paio di giorni prima di avere a che fare nuovamente con lezioni, compiti e interrogazioni. Sono i ragazzi della Puglia, gli ultimi: per loro è tutto rimandato a mercoledì 18 settembre 2019. Anche se, in base all'autonomia, ogni consiglio di istituto può modificare la data dell'inizio delle lezioni, magari anticipando di qualche giorno il ritorno in classe in modo da poter usufruire durante l'anno di qualche "ponte" in più.