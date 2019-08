Giovane disperso,trovato morto nell'Adda

(ANSA) - BERGAMO, 26 AGO - E' stato ritrovato attorno alle 13 nelle acque del fiume Adda, tra Capriate San Gervasio (Bergamo) e Trezzo sull'Adda (Milano), il cadavere di Tiziano Napolitano, il papà di 26 anni che mancava da casa da venerdì 23 agosto.

Le ricerche di vigili del fuoco e carabinieri si erano concentrate nella zona di Capriate, dove il giovane era stato visto l'ultima volta uscire di casa, senza documenti e senza cellulare. Controllate in particolare le sponde dell'Adda, dove purtroppo è stato trovato.

Si dovranno ora aspettare gli esami sul cadavere per stabilire con esattezza le cause della morte.