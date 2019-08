Finisce con l'auto in un lago, due morti

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Due anziani, un uomo e una donna, sono morti finendo con la loro macchina nel lago di Canzolino in Valsugana, in Trentino. Probabilmente a causa di una manovra errata la vettura è uscita da un parcheggio, finendo nelle acque del laghetto che si trova a poca distanza da Pergine. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che con l'ausilio dei sommozzatori, hanno recuperato le salme. La coppia era residente in Trentino. Con loro in macchina si trovava anche il loro cane.